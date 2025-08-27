Российских фармацевтов успокоили на фоне слухов про штрафы за дорогие лекарства

Информация о введении с 1 сентября в России штрафов для фармацевтов в размере до 200 тысяч рублей за несоблюдение обязанности предлагать покупателям более доступные аналоги дорогих лекарственных средств не соответствуют действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Как рассказала исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, в вопросе информирования о дешевых аналогах лекарств никаких изменений на уровне регулятора не происходило. «Тут человеческий фактор будет играть большое значение. Штрафы, на мой взгляд, очень приличные и не являются разумными», — пояснила эксперт.
По словам Неволиной, государственный контроль за исполнением требований ведется только в отношении аптечных организаций с высокой степенью риска. После введения моратория на плановые проверки они возобновились лишь для этой категории аптек. Для всех остальных субъектов рынка плановый контроль остается приостановленным. Также Неволина уточнила, что обязанность фармацевта по информированию о наличии аналогов препарата ограничивается предоставлением информации по запросу покупателя. В действующем законодательстве нет нормы, обязывающей автоматически предлагать более дешевые аналоги всем покупателям.
Кроме того, ряд федеральных СМИ, ознакомившись с распространенными ранее сообщениями о якобы новых штрафах, также опубликовали разъяснения, опровергающие недостоверную информацию. Глава СРО «Ассоциация независимых аптек» и Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала ложные сообщения, подчеркнув, что отсутствие информации о более доступных аналогах лекарств не является «грубым нарушением». В соответствии с действующим законодательством к грубым нарушениям относятся исключительно ситуации, связанные с угрозой жизни или причинением тяжкого вреда здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.