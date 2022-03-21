Москалькова: Россия защищает мир от ядерной войны

22 марта 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

По словам Москальковой, спецоперация направлена, в том числе, на защиту мира от ядерной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине направлена, в том числе, на защиту всех стран от ядерной войны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова поделилась мнением, что когда задерживают участников антивоенных акций, уполномоченный по правам человека «должен вмешиваться и не отстраняться». «Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем она делает — для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь», — сказала Москалькова в прямом эфире в интервью Антону Красовскому на RT. Что касается вопроса о смягчении административного наказания, политик сообщила, что «для каждого случая есть свой рецепт». Москалькова утверждает, что посещает таких задержанных и беседует с ними. Если выясняется, что во время задержания им был причинен вред, при выяснении обстоятельств нередко оказывается, что это не соответствует действительности. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация РФ на Украине направлена, в том числе, на защиту всех стран от ядерной войны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова поделилась мнением, что когда задерживают участников антивоенных акций, уполномоченный по правам человека «должен вмешиваться и не отстраняться». «Мы не должны лишить человека права на свободу слова, выражать свое мнение. Другое дело в восприятии того, что происходит, понимания того, что делает наша страна и зачем она делает — для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь», — сказала Москалькова в прямом эфире в интервью Антону Красовскому на RT. Что касается вопроса о смягчении административного наказания, политик сообщила, что «для каждого случая есть свой рецепт». Москалькова утверждает, что посещает таких задержанных и беседует с ними. Если выясняется, что во время задержания им был причинен вред, при выяснении обстоятельств нередко оказывается, что это не соответствует действительности. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».