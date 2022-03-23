Свердловский бизнес нашел способ завозить санкционные товары

Косметику и автозапчасти из Европы теперь доставляют через Казахстан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Товары из Европы, в частности косметику и автомобильные запчасти, начали возить в Свердловскую область через Казахстан. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» директор по логистике транспортной компании «КИТ» Кирилл Леденцов.

«Если ранее многие разными путями получали товары из Европы, то сейчас этот поток практически прекращен и находятся альтернативные варианты — ввоз товара в Казахстан и последующая доставка в Россию», — сказал Леденцов.

Он отметил, что пока это не постоянные маршруты. На формирование новых логистических цепочек потребуется около полугода.

«Видно, что потоки перестраиваются. Активность из других регионов перетекает в другие. За последний месяц по отдельным регионам начал колоссально расти грузопоток в Казахстан, и в целом большая часть бизнесов будет перестраиваться в сторону Востока», — отметил логист.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков, а многие западные компании стали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».

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