Банки будут выдавать ипотеку с уменьшающейся ставкой

25 марта 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Банки смогут снижать ставки для заемщиков после заключения договора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ряд российских банков планирует выдавать ипотечные кредиты с уменьшающейся ставкой. Она будет снижаться по мере падения ставок на рынке. «Крупные российские банки задумались о том, как адаптировать рыночные ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке. После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам в банках стали фактически заградительными. Банк „Зенит“ с 25 марта начал прописывать в новых ипотечных договорах пункт о сокращении процентной ставки для заемщика при наступлении определенных событий», — пишет РБК со ссылкой на представителей банка. Отмечается, что аналогичные меры будут приняты в банке «Дом.рф», ВТБ, ПСБ, «Газпромбанке» и других. Суть изменений в привязывании ипотечной ставки к какому-то индикатору. Это может быть ключевая ставка ЦБ или ставки программ рефинансирования. Таким образом банк сможет снизить ипотечную ставку для заемщика после заключения договора по мере снижения ставок какого-либо индикатора. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне резкого роста банк ВТБ поднял ставки по ипотеке до 22,4%, пишет RT. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ряд российских банков планирует выдавать ипотечные кредиты с уменьшающейся ставкой. Она будет снижаться по мере падения ставок на рынке. «Крупные российские банки задумались о том, как адаптировать рыночные ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке. После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам в банках стали фактически заградительными. Банк „Зенит“ с 25 марта начал прописывать в новых ипотечных договорах пункт о сокращении процентной ставки для заемщика при наступлении определенных событий», — пишет РБК со ссылкой на представителей банка. Отмечается, что аналогичные меры будут приняты в банке «Дом.рф», ВТБ, ПСБ, «Газпромбанке» и других. Суть изменений в привязывании ипотечной ставки к какому-то индикатору. Это может быть ключевая ставка ЦБ или ставки программ рефинансирования. Таким образом банк сможет снизить ипотечную ставку для заемщика после заключения договора по мере снижения ставок какого-либо индикатора. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. На фоне резкого роста банк ВТБ поднял ставки по ипотеке до 22,4%, пишет RT. В Сбербанке также выросли ставки по ипотечным и потребительским кредитам.