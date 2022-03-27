В екатеринбургской «Патре» сменят владельца на фоне санкций

«Патра» сменит владельца после ухода Heineken Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пивоваренный завод «Патра», который принадлежит компании Heineken, сменит владельца. В компании уточнили, что до конца 2022 года будет выплачиваться зарплата 1800 сотрудникам. Об этом Heineken сообщила 28 марта в официальном письме.

«Мы стремимся к упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу в полном соответствии с международными и местными законами», — сказано в пресс-релизе Heineken. Также в релизе отмечено, что компания гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Heineken приостанавливает производство и реализацию пива в России. Компания также отказалась от получения финансовой выгоды от операционной деятельности «Патры». Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.