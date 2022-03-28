Советник главы ЦБ РФ Сергей Игнатьев покидает свой пост 28 марта 2022 в 19:44 Размер текста - 17 + Советник главы ЦБ вышел на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ. «Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов. Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ. «Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов. Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям