Советник главы ЦБ РФ Сергей Игнатьев покидает свой пост

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Советник главы ЦБ вышел на пенсию Фото:

Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ.

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов.

Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности.

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Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ. «Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов. Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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