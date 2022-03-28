Советник главы ЦБ РФ Сергей Игнатьев покидает свой пост

Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ.
«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов.
Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности.
Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев выходит на пенсию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального Банка РФ. «Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — сообщает пресс-служба банка. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила благодарность экс-главе ЦБ за переданные ей опыт и знания, а также напомнила о заслугах Игнатьева в момент прохождения кризисов 2004 и 2008 годов. Ранее решение покинуть свой пост принял зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов. Он занимался курированием новых для ЦБ направлений — защиты прав потребителей, доступности финансовых услуг и финансовой грамотности.