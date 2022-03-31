Рогозин высмеял Малышеву за отъезд в США. «Будем скучать по танцам яичек»

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Рогозин заявил, что будет скучать по «танцам яичек» уехавшей в США Малышевой Фото:

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале».

«Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU.

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале». «Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях. Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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