Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале».
«Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале». «Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях. Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU.