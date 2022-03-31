Рогозин высмеял Малышеву за отъезд в США. «Будем скучать по танцам яичек» 31 марта 2022 в 17:25 Размер текста - 17 + Рогозин заявил, что будет скучать по «танцам яичек» уехавшей в США Малышевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале». «Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях. Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал отъезд ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой в США. Он отметил, что будет скучать по ее выпускам на «Первом канале». «Малышева все. Марс больше нас не атакует. Будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», — написал Рогозин в соцсетях. Ранее сообщалось, что Малышева якобы закрыла передачу «Жить здорово!». В пресс-службе Первого канала URA.RU опровергли эту информацию, заявив, что программа о здоровье не выходит из-за изменения сетки канала с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. По этого в СМИ появилась информация о том, что телеведущая улетела в США, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям