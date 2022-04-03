Политолог назвал главный итог очередных переговоров РФ и Украины

03 апреля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Украина впервые представила письменные предложения по миру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главным итогом очередного раунда переговоров России и Украины стало предоставление украинской стороной письменных соглашений, которые могут быть подписаны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Главное, что мы уже вышли на то, что украинская сторона прислала в письменном виде свои варианты тех соглашений, которые в конечном итоге могут быть подписаны. Они в части совпадают в вопросах безопасности, которые интересовали РФ. Их можно было бы достигнуть и без проведения спецоперации. Но там нет вопросов относительно двух признанных республик, Крыма. Точно нет того, что касается денацификации, но то, что уже получено, говорит, что само развитие спецоперации уже оказало влияние на этот переговорный процесс. До этого мы с вами не слышали о том, что они на что-то были согласны», — сказал Марат Баширов. Политолог отметил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский неслучайно делает акцент на позицию России по республикам Донбасса и Крыма. «Это то, что закреплено в законодательстве РФ. Это не оспаривается. То, что [президент Украины Владимир] Зеленский об этом не сказал, он всего лишь отметил, что они пока не соглашаются на признании этих фактов. А это на сегодняшний день юридические факты с точки зрения российского законодательства», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что заявления Украины о гарантах безопасности играют важную роль. «Они называют это гарантами безопасности. И если они будут иметь внеблоковый статус, у них будет маленькая армия, они хотят, чтобы кто-то давал гарантии безопасности. Это важно с точки зрения, что одним из гарантов будет Россия», — заявил эксперт. Что касается слов члена переговорной группы украинской стороны Рустема Умерова о том, что действие международных гарантий безопасности не распространяются на ДНР, ЛНР и Крым, Баширов рекомендовал ему изучить российское законодательство. «Я бы посоветовал ему внимательно посмотреть законодательные решения РФ относительно Крыма и двух республик. Конечно же на них будут распространиться гарантии безопасности, которые обеспечит им РФ. А Крым вообще территория России», — заключил политолог. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам лидера страны, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным ВЦИОМ, 79% россиян положительно оценили решение президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главным итогом очередного раунда переговоров России и Украины стало предоставление украинской стороной письменных соглашений, которые могут быть подписаны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. «Главное, что мы уже вышли на то, что украинская сторона прислала в письменном виде свои варианты тех соглашений, которые в конечном итоге могут быть подписаны. Они в части совпадают в вопросах безопасности, которые интересовали РФ. Их можно было бы достигнуть и без проведения спецоперации. Но там нет вопросов относительно двух признанных республик, Крыма. Точно нет того, что касается денацификации, но то, что уже получено, говорит, что само развитие спецоперации уже оказало влияние на этот переговорный процесс. До этого мы с вами не слышали о том, что они на что-то были согласны», — сказал Марат Баширов. Политолог отметил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский неслучайно делает акцент на позицию России по республикам Донбасса и Крыма. «Это то, что закреплено в законодательстве РФ. Это не оспаривается. То, что [президент Украины Владимир] Зеленский об этом не сказал, он всего лишь отметил, что они пока не соглашаются на признании этих фактов. А это на сегодняшний день юридические факты с точки зрения российского законодательства», — уточнил он. Собеседник агентства подчеркнул, что заявления Украины о гарантах безопасности играют важную роль. «Они называют это гарантами безопасности. И если они будут иметь внеблоковый статус, у них будет маленькая армия, они хотят, чтобы кто-то давал гарантии безопасности. Это важно с точки зрения, что одним из гарантов будет Россия», — заявил эксперт. Что касается слов члена переговорной группы украинской стороны Рустема Умерова о том, что действие международных гарантий безопасности не распространяются на ДНР, ЛНР и Крым, Баширов рекомендовал ему изучить российское законодательство. «Я бы посоветовал ему внимательно посмотреть законодательные решения РФ относительно Крыма и двух республик. Конечно же на них будут распространиться гарантии безопасности, которые обеспечит им РФ. А Крым вообще территория России», — заключил политолог. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам лидера страны, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным ВЦИОМ, 79% россиян положительно оценили решение президента.