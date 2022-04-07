«Известия»: Куба и Венесуэла готовятся к встрече туристов из Рф

08 апреля 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Куба и Венесуэла могут начать принимать российские карты «Мир» с лета 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на послов государств. «Мы надеемся, что к лету все будет готово и российские туристы смогут использовать карты „Мир“ на Кубе» — заявил посол Кубы в России Эскалона Пельисер. Он добавил, что этот вопрос обсуждался и ранее, но переговоры пришлось остановить из-за пандемии коронавируса. «Предложение о подключении Венесуэлы к платежной системе „Мир“ было сделано финансовым властям страны российской стороной, нашими партнерами вопрос изучается», — рассказали в посольстве России в Венесуэле. Однако там отметили, что называть какие-то даты начала работы карт «Мир» преждевременно. В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что прежде всего «Мир» будет сосредоточен на развитии инфраструктуры в тех странах, где эти карты уже принимаются. Сама система «Мир» технологически подготовлена к открытию новых странах», — уточнили в НСПК. Ранее США и страны ЕС сообщили о заморозке более 700 миллиардов долларов активов Банка России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В частности, в конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».