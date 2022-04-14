В России занялись созданием качественного аналога SWIFT

15 апреля 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Аналог SWIFT планируют создать с использованием блокчейн-технологий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» начал заниматься созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. Об этом сообщают «Известия». «Это будет максимально децентрализованная и независимая от регуляторов система — это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод», — рассказал газете директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков. По его словам, отечественная система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки. Кроме того, в системе не будет владельца или группы. Такая возможность является шагом на пути к «созданию многополярного мира», уверен эксперт. Он напомнил, что технологии распределенных реестров обычно требуют участия посредника. Внутри страны им становится государство и его институты. «В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает», — объяснил Шишмаков. Потребность в отечественном аналоге SWIFT возникла в связи с антироссийскими санкциями. В стране уже есть подобный продукт — система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная при Центробанке, однако она значительное моложе и не решает все возникшие проблемы. В конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» начал заниматься созданием децентрализованной международной системы межбанковских финансовых сообщений с использованием блокчейн-технологий. Об этом сообщают «Известия». «Это будет максимально децентрализованная и независимая от регуляторов система — это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод», — рассказал газете директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков. По его словам, отечественная система будет гарантировать достоверность данных и при этом иметь возможность хранить банковскую тайну между участниками сделки. Кроме того, в системе не будет владельца или группы. Такая возможность является шагом на пути к «созданию многополярного мира», уверен эксперт. Он напомнил, что технологии распределенных реестров обычно требуют участия посредника. Внутри страны им становится государство и его институты. «В мире, как показывает практика, на сегодняшний день беспристрастного посредника нет. В таком контексте роль блокчейна кратно возрастает», — объяснил Шишмаков. Потребность в отечественном аналоге SWIFT возникла в связи с антироссийскими санкциями. В стране уже есть подобный продукт — система передачи финансовых сообщений (СПФС), созданная при Центробанке, однако она значительное моложе и не решает все возникшие проблемы. В конце февраля США ввели санкции против юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка, ВТБ, Газопромбанка и банка «Открытие». Кроме того, международная межбанковская система SWIFT сообщила, что готова отключить ряд российских банков из-за проведения РФ спецоперации на Украине. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.