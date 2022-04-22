Банковский счет Инстасамки атаковали украинские мошенники

К личному кабинету певицы в банке привязали украинский номер телефона Фото: Дарья Зотеева, соцсети

Певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске) заявила об атаке украинских мошенников на ее банковский счет, где находилось не менее 10 млн рублей. О попытке кражи девушка рассказала в своих социальных сетях.

«У меня было два счета в банке — физический и ИП. На последнем лежала сумма с семью нулями. Однажды я зашла в личный кабинет и обнаружила, что к моей карте привязан украинский номер и украинская электронная почта! Как, ***** (нецензурное слово, выражающее крайнюю степень досады — прим.ред.), это могло произойти?! В ярости я позвонила в банк и потребовала заблокировать карты», — рассказала Instasamka в своих социальных сетях.

Певица сообщила, что в настоящее время вывела все деньги, и перевела их на иностранный счет. Название банка, к системе безопасности которого у девушки появилось много вопросов, она называть не стала.

Ранее URA.RU писало, что Instasamka (Дарья Зотеева, родом из Тобольска) попала в украинский антисписок знаменитостей, поддерживающих спецоперацию, хотя сама блогер эту тему обсуждать отказалась. Вскоре девушка покинула Россию, и переехала жить в Дубай.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны. После начала действий многие российские звезды уехали из РФ. В их числе репер Face (Иван Дремин), актриса и общественница Чулпан Хаматова, бывший худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.