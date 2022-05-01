Трамп назвал поступок Байдена, который привел к спецоперации РФ

02 мая 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Трамп считает, что спецоперация РФ на Украине началась из-за некомпетентности Байдена Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине после того, как США вывели войска из Афганистана. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления в штате Небраска. «На мой взгляд, когда Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы этого, никогда не сделал бы», — заявил Трамп. По его мнению, вывод американских войск из Афганистана российские власти расценили как «слабость и некомпетентность» президента США Джо Байдена. В начале июля 2021 года США завершили вывод войск из Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Кабул, пишет RT. После этого боевики «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявили о завершении войны и окончательном захвате власти, пишет телеканал 360. При этом спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Из этой суммы 20 миллиардов долларов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине после того, как США вывели войска из Афганистана. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления в штате Небраска. «На мой взгляд, когда Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы этого, никогда не сделал бы», — заявил Трамп. По его мнению, вывод американских войск из Афганистана российские власти расценили как «слабость и некомпетентность» президента США Джо Байдена. В начале июля 2021 года США завершили вывод войск из Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул Кабул, пишет RT. После этого боевики «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявили о завершении войны и окончательном захвате власти, пишет телеканал 360. При этом спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. По его словам, Россия хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Из этой суммы 20 миллиардов долларов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ.