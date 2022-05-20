Путин: иностранные хакеры провалили атаку на Россию

Владимир Путин заявил, что атаки западных хакеров провалились
Киберагрессия Запада против России провалилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. Мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась годами», — заявил Путин на заседании Совета Безопасности РФ, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».
Ранее иностранные хакеры устроили DDoS-атаки против сайтов российских СМИ в связи со спецоперацией России на Украине. В ответ российские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая осуществляла атаки на российские государственные интернет-порталы.
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