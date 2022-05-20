Путин: иностранные хакеры провалили атаку на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что атаки западных хакеров провалились Фото:

Киберагрессия Запада против России провалилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. Мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась годами», — заявил Путин на заседании Совета Безопасности РФ, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».

Ранее иностранные хакеры устроили DDoS-атаки против сайтов российских СМИ в связи со спецоперацией России на Украине. В ответ российские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая осуществляла атаки на российские государственные интернет-порталы.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Киберагрессия Запада против России провалилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. Мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась годами», — заявил Путин на заседании Совета Безопасности РФ, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24». Ранее иностранные хакеры устроили DDoS-атаки против сайтов российских СМИ в связи со спецоперацией России на Украине. В ответ российские хакеры Killnet взломали сайт группировки Anonymous, которая осуществляла атаки на российские государственные интернет-порталы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...