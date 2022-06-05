Андрей Мельник заявил, что Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard-1 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Отказ Германии от поставок оружия Украине является позором, который войдет в историю. Об этом в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder. Это позор, который войдет в историю», — написал Мельник.

Украинский посол регулярно критикует власти Германии. Так, он заявлял, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу «не хватает мужества и лидерства». Мельник также называл Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». СМИ сообщали, что немецкие политики очень недовольны риторикой украинского посла.

Германия и другие страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили карательные операции в Донбассе. 1 июня Олаф Шольц заявил, что Германия намерена отправить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. В Кремле заявили, что поставки западного оружия угрожают безопасности всей Европы.

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