Синоптики обещают Свердловской области грозы и резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молния над городом. Курган, молния, гроза
Днем температура прогреется до 23 градусов Фото:

Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Свердловскую область 11 июня. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра.

«В Свердловской области днем 11 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, а днем температура прогреется до 23 градусов», — говорится в сообщении организации.

Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы. В Екатеринбурге будет теплее, чем в остальных городах региона.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Свердловскую область 11 июня. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра. «В Свердловской области днем 11 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, а днем температура прогреется до 23 градусов», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы. В Екатеринбурге будет теплее, чем в остальных городах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...