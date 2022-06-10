Синоптики обещают Свердловской области грозы и резкое потепление

Днем температура прогреется до 23 градусов
Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Свердловскую область 11 июня. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра.
«В Свердловской области днем 11 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, а днем температура прогреется до 23 градусов», — говорится в сообщении организации.
Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы. В Екатеринбурге будет теплее, чем в остальных городах региона.
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