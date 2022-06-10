Синоптики обещают Свердловской области грозы и резкое потепление

10 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Днем температура прогреется до 23 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Свердловскую область 11 июня. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра. «В Свердловской области днем 11 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, а днем температура прогреется до 23 градусов», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы. В Екатеринбурге будет теплее, чем в остальных городах региона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Грозы, сильный ветер и потепление до летних температур ждут Свердловскую область 11 июня. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра. «В Свердловской области днем 11 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью — 8-13 градусов, а днем температура прогреется до 23 градусов», — говорится в сообщении организации. Ранее URA.RU писало, что на Свердловскую область надвигаются сильные заморозки и грозы. В Екатеринбурге будет теплее, чем в остальных городах региона.