Чиновники пока не могут отказаться от услуг перевозчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компании «Форт-транс» — подрядчику мэрии Екатеринбурга на нескольких автобусных маршрутах — может покровительствовать свердловская прокуратура. Об этом рассказал источник URA.RU после резонансного ДТП с автобусом и пожарной машиной на Уралмаше.

Оно произошло вечером 14 июня. Две пожарные машины ехали на вызов в частный сектор на ул. Бакинских Комиссаров, 176. Они двигались на красный с включенными мигалками и сиренами. В этот момент из-за остановившегося троллейбуса внезапно вылетел автобус маршрута №053. От столкновения с пожарной машиной кондуктор скончался на месте. Ведется расследование.

Маршрут №053 обслуживает компания «Форт-транс». «У администрации постоянно к ней замечания (вспоминается, например, ДТП на маршруте №64 в 2018 году). Но ничего сделать чиновники не могут, поскольку у предприятия статусные покровители в областной прокуратуре. За него постоянно просят у мэрии. В частности, 053-й маршрут на торгах специально выделяли из других лотов, чтобы он достался именно „Форт-трансу“, так как является прибыльным», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Другой собеседник на рынке перевозок корреспонденту это подтвердил. И обратил внимание на деталь: «На других перевозчиков, то есть конкурентов „Форт-транса“, буквально сыплются предписания от прокуратуры. А сам „Форт-транс“ неприкосновенен».

Связаться с директором «Форт-транса» по номеру, указанному на сайте мэрии, на момент публикации не удалось: корреспонденту объяснили, что Алексея Елисеева нет на месте. В пресс-службе надзорного ведомства URA.RU заявили, что не комментируют слухи.

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