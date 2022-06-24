24 июня 2022

Екатеринбуржцам предложили альтернативный вариант покинуть центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокаты, Whoosh, самокат напрокат
В центре Екатеринбурга появились десятки самокатов Фото:

Возле торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге появились десятки электросамокатов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«На улице Вайнера возле ТЦ „Пассаж“ появились десятки самокатов. По ощущению их здесь около 50», — рассказал корреспондент URA.RU.

К утру 25 июня на пешеходной улице Екатеринбурга появилось множество электросамокатов. Кроме этого, самокаты появились возле дома Севастьянова. В столице Свердловской области ночью прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night, в мероприятии задействовано около 100 концертных площадок и 3000 артистов.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка напала на главного хедлайнера фестиваля «Ночь музыки» певицу МакSим. Также агентство рассказывало о драке трех екатеринбуржцев после выступления реп-группы «АК-47».

Транспорт появился на улице Вайнера
Фото:
Самокаты у дома Севастьянова
Фото:

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Возле торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге появились десятки электросамокатов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «На улице Вайнера возле ТЦ „Пассаж“ появились десятки самокатов. По ощущению их здесь около 50», — рассказал корреспондент URA.RU. К утру 25 июня на пешеходной улице Екатеринбурга появилось множество электросамокатов. Кроме этого, самокаты появились возле дома Севастьянова. В столице Свердловской области ночью прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night, в мероприятии задействовано около 100 концертных площадок и 3000 артистов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка напала на главного хедлайнера фестиваля «Ночь музыки» певицу МакSим. Также агентство рассказывало о драке трех екатеринбуржцев после выступления реп-группы «АК-47».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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