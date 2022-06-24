Возле торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге появились десятки электросамокатов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«На улице Вайнера возле ТЦ „Пассаж“ появились десятки самокатов. По ощущению их здесь около 50», — рассказал корреспондент URA.RU.
К утру 25 июня на пешеходной улице Екатеринбурга появилось множество электросамокатов. Кроме этого, самокаты появились возле дома Севастьянова. В столице Свердловской области ночью прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night, в мероприятии задействовано около 100 концертных площадок и 3000 артистов.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Возле торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге появились десятки электросамокатов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «На улице Вайнера возле ТЦ „Пассаж“ появились десятки самокатов. По ощущению их здесь около 50», — рассказал корреспондент URA.RU. К утру 25 июня на пешеходной улице Екатеринбурга появилось множество электросамокатов. Кроме этого, самокаты появились возле дома Севастьянова. В столице Свердловской области ночью прошел музыкальный фестиваль Ural Music Night, в мероприятии задействовано около 100 концертных площадок и 3000 артистов. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка напала на главного хедлайнера фестиваля «Ночь музыки» певицу МакSим. Также агентство рассказывало о драке трех екатеринбуржцев после выступления реп-группы «АК-47».