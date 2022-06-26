Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал войска, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — сообщили в Минобороны.

Шойгу также вручил награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество. Министр обороны вручил медали «Золотая Звезда», Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного наседения.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал войска, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — сообщили в Минобороны. Шойгу также вручил награды военнослужащим, проявившим героизм и мужество. Министр обороны вручил медали «Золотая Звезда», Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного наседения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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