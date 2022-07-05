Шойгу: Россия отпускает наемников, отказавшихся воевать за ВСУ

Почти сотня иностранных наемников отказались воевать на стороне Украины, рассказал Шойгу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За последние десять дней российская армия уничтожила 170 иностранных наемников, 99 наемников уехали с Украины, отказавшись участвовать в боевых действиях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

«В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — передает слова Шойгу РИА «Новости».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Ранее Минобороны заявило об уничтожении 120 наемников одним ударом, передает «Национальная служба новостей».

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