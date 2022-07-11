Силуанов заступился за Газпром после отказа от выплаты дивидендов

Временный отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов не означает, что данная практика будет продолжена в последующие годы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем», — сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости». Он подчеркнул, что акционеры других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, получат в этом году «рекордные дивиденды».
30 июня акционеры «Газпрома» сочли нецелесообразной выплату дивидендов по итогам 2021 года, передает RT. В результате акции компании во время торгов Мосбиржи снизились в цене почти на треть. Аналогичное решение принял ряд других компаний, в частности, Сбербанк. Его акции потеряли в цене порядка 7%.
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