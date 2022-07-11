11 июля 2022

Силуанов заступился за Газпром после отказа от выплаты дивидендов

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов пообещал «рекордные дивиденды» акционерам госкомпаний Фото:

Временный отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов не означает, что данная практика будет продолжена в последующие годы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем», — сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости». Он подчеркнул, что акционеры других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, получат в этом году «рекордные дивиденды».

30 июня акционеры «Газпрома» сочли нецелесообразной выплату дивидендов по итогам 2021 года, передает RT. В результате акции компании во время торгов Мосбиржи снизились в цене почти на треть. Аналогичное решение принял ряд других компаний, в частности, Сбербанк. Его акции потеряли в цене порядка 7%.

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Временный отказ «Газпрома» от выплаты дивидендов не означает, что данная практика будет продолжена в последующие годы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем», — сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости». Он подчеркнул, что акционеры других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, получат в этом году «рекордные дивиденды». 30 июня акционеры «Газпрома» сочли нецелесообразной выплату дивидендов по итогам 2021 года, передает RT. В результате акции компании во время торгов Мосбиржи снизились в цене почти на треть. Аналогичное решение принял ряд других компаний, в частности, Сбербанк. Его акции потеряли в цене порядка 7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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