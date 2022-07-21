РФ ввела санкции против чиновников и оборонных компаний Австралии

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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД России ответил на русофобские настроения властей Австралии Фото:
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Россия ввела санкции в отношении представителей силовых структур и пограничной службы Австралии. Также под ограничения попали компании-подрядчики оборонного сектора страны, сообщили в МИД РФ.

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России, это решение стало ответом на введение официальной Канберрой санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского». «В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, мы оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — говорится в заявлении МИД РФ.

В стоп-лист попали 39 человек. Среди них заместители главы МВД Австралии Мар Эблонг, Черил Энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс и другие. Также под ограничениями оказались представители пограничной службы страны, чиновники исправительной системы и руководители компании Serco.

Западные страны ввели санкции против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, таким образом коллективный Запад хочет «отменить Россию».

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Россия ввела санкции в отношении представителей силовых структур и пограничной службы Австралии. Также под ограничения попали компании-подрядчики оборонного сектора страны, сообщили в МИД РФ. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России, это решение стало ответом на введение официальной Канберрой санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского». «В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, мы оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — говорится в заявлении МИД РФ. В стоп-лист попали 39 человек. Среди них заместители главы МВД Австралии Мар Эблонг, Черил Энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс и другие. Также под ограничениями оказались представители пограничной службы страны, чиновники исправительной системы и руководители компании Serco. Западные страны ввели санкции против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, таким образом коллективный Запад хочет «отменить Россию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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