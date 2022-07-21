РФ ввела санкции против чиновников и оборонных компаний Австралии

Россия ввела санкции в отношении представителей силовых структур и пограничной службы Австралии. Также под ограничения попали компании-подрядчики оборонного сектора страны, сообщили в МИД РФ.
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России, это решение стало ответом на введение официальной Канберрой санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского». «В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, мы оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — говорится в заявлении МИД РФ.
В стоп-лист попали 39 человек. Среди них заместители главы МВД Австралии Мар Эблонг, Черил Энн Мой, Майкл Пеззулло, Джастин Сандерс и другие. Также под ограничениями оказались представители пограничной службы страны, чиновники исправительной системы и руководители компании Serco.
Западные страны ввели санкции против России из-за вынужденной спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, таким образом коллективный Запад хочет «отменить Россию».
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