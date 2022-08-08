Медведев: мир с Украиной будет на условиях России

08 августа 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Медведев: власти защищают интересы страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет добиваться мира с Украиной только на собственных условиях и учитывая интересы государства. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия проводит на Украине специальную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, а не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие „партнеры“ по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — заявил он в беседе с журналистами ТАСС. В этом же интервью он уточнил, что странам, входящим в Североатлантический альянс, не нужны Украина и Грузия в качестве партнеров. Медведев убежден, что даже президент Украины Владимир Зеленский не верит в членство государства в НАТО. Проведение спецоперации стало жестким, но продуманным ответом на русофобскую политику государств Запада, приводит информацию MK.RU . Власти РФ защищают национальные интересы всеми доступными способами , отмечает Pravda.Ru. Сама спецоперация проходит с конца февраля. Она началась сразу после участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов по жителям Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны РФ опубликовало документы, согласно которым в марте этого года украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, действия России позволили спасти мирных жителей этих территоирий.

Россия будет добиваться мира с Украиной только на собственных условиях и учитывая интересы государства. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия проводит на Украине специальную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, а не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие „партнеры“ по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — заявил он в беседе с журналистами ТАСС. В этом же интервью он уточнил, что странам, входящим в Североатлантический альянс, не нужны Украина и Грузия в качестве партнеров. Медведев убежден, что даже президент Украины Владимир Зеленский не верит в членство государства в НАТО. Проведение спецоперации стало жестким, но продуманным ответом на русофобскую политику государств Запада, приводит информацию MK.RU. Власти РФ защищают национальные интересы всеми доступными способами, отмечает Pravda.Ru. Сама спецоперация проходит с конца февраля. Она началась сразу после участившихся обстрелов ВСУ и нацбатов по жителям Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны РФ опубликовало документы, согласно которым в марте этого года украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, действия России позволили спасти мирных жителей этих территоирий.