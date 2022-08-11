На челябинском озере установили надводные качели. Фото

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Озеро Увильды стало самым популярным в регионе Фото:

На озере Увильды в Челябинской области появились качели над водой. На них получаются красивые снимки на восходе или закате солнца. Об этом сообщили в соцсетях.

«Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки», — указано в сообществе «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте».

Авторы поста уточнили, что качели можно найти возле села Губернское в Аргаяшском районе (кемпинг «Поляна»). Ранее стало известно, что озеро Увильды стало одним из самых популярных мест для автопутешествий. Рекомендации посетить это место дали в Ростуризме.

Кроме того, по запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года Увильды стало самым популярным озером в Челябинской области. Его в три с половиной раза чаще искали пользователи в поисковых системах.

На закате и восходе получатся отличные снимки
До качелей необходимо дойти по воде
Глубина в этом месте небольшая.

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На озере Увильды в Челябинской области появились качели над водой. На них получаются красивые снимки на восходе или закате солнца. Об этом сообщили в соцсетях. «Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки», — указано в сообществе «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте». Авторы поста уточнили, что качели можно найти возле села Губернское в Аргаяшском районе (кемпинг «Поляна»). Ранее стало известно, что озеро Увильды стало одним из самых популярных мест для автопутешествий. Рекомендации посетить это место дали в Ростуризме. Кроме того, по запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года Увильды стало самым популярным озером в Челябинской области. Его в три с половиной раза чаще искали пользователи в поисковых системах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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