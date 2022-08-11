На озере Увильды в Челябинской области появились качели над водой. На них получаются красивые снимки на восходе или закате солнца. Об этом сообщили в соцсетях.
«Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки», — указано в сообществе «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте».
Авторы поста уточнили, что качели можно найти возле села Губернское в Аргаяшском районе (кемпинг «Поляна»). Ранее стало известно, что озеро Увильды стало одним из самых популярных мест для автопутешествий. Рекомендации посетить это место дали в Ростуризме.
Кроме того, по запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года Увильды стало самым популярным озером в Челябинской области. Его в три с половиной раза чаще искали пользователи в поисковых системах.
На озере Увильды в Челябинской области появились качели над водой. На них получаются красивые снимки на восходе или закате солнца. Об этом сообщили в соцсетях. «Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки», — указано в сообществе «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте». Авторы поста уточнили, что качели можно найти возле села Губернское в Аргаяшском районе (кемпинг «Поляна»). Ранее стало известно, что озеро Увильды стало одним из самых популярных мест для автопутешествий. Рекомендации посетить это место дали в Ростуризме. Кроме того, по запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года Увильды стало самым популярным озером в Челябинской области. Его в три с половиной раза чаще искали пользователи в поисковых системах.