Озеро Увильды стало самым популярным в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Увильды в Челябинской области появились качели над водой. На них получаются красивые снимки на восходе или закате солнца. Об этом сообщили в соцсетях.

«Качели расположены прямо в воде у берега. На рассвете и закате могут получиться особенно чудесные снимки», — указано в сообществе «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте».

Авторы поста уточнили, что качели можно найти возле села Губернское в Аргаяшском районе (кемпинг «Поляна»). Ранее стало известно, что озеро Увильды стало одним из самых популярных мест для автопутешествий. Рекомендации посетить это место дали в Ростуризме.

Кроме того, по запросам в интернете среди жителей регионов УрФО летом 2022 года Увильды стало самым популярным озером в Челябинской области. Его в три с половиной раза чаще искали пользователи в поисковых системах.

На закате и восходе получатся отличные снимки Сообщество «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте»

До качелей необходимо дойти по воде Сообщество «СHEL.TRAVEL» во «ВКонтакте»