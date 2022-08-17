Политолог: Путин поддержал врио главы Владимирской области

17 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Александр Авдеев показал эффективную работу на своем посту, сказал Виктор Потуремский Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым можно сделать вывод, что глава государства остался доволен работой Авдеева. Таким мнением с URA.RU поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Врио назначен президентом. Для главы государства это момент ответственности, буквально поставить оценку и посмотреть, как развивается ситуация в регионе. Авдеев этот экзамен сдал, и достаточно хорошо. У нас губернаторами становятся по итогу региональных выборов. Это решение граждан. Но на фоне конкурентной ситуации, которая есть Авдеева можно назвать лидером предвыборной гонки. И в силу того, что уже исполняет эти обязанности, и того, что он показывает компетентность и эффективность на этом посту. Встреча — это дополнительный ресурс. В том числе и внешнее подтверждение, и оценка работы губернатора», — сказал Виктор Потуремский. По его словам, врио главы региона смог выстроить совершенно новые отношения с федеральной властью. «Владимирская область — регион с достаточно высоким потенциалом и промышленным, и сельско-хозяйственным. Поэтому здесь во взаимодействии с центром решать эти задачи очень важно. Плюс ситуация с медициной и все, что связано с социальной сферой. Я бы обратил внимание на то, что у области не простая история, связанная с предыдущей региональной властью, которая действовала не эффективно. В этом смысле Авдееву, безусловно, удалось сформировать эффективную систему управления регионом, и президент это отметил во время встречи. Уже заметно то, что регион перезагрузил свои отношения с федеральным центром», — подчеркнул собеседник URA.RU. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил основные аспекты, которые обсуждались на встрече с президентом. «Были представлены разные проекты, которые требуют поддержки. Это дорожное строительство, закупка транспорта, восстановление учреждений культуры, обход города Владимира. Здесь нельзя сказать, что Авдеев был как-то уникален. Каждый глава региона выносит на встречу то, что требует участия либо финансового, либо организационно федерального центра. Это наиболее быстрый способ обратить внимание исполнительной власти и профильных ведомств через президента», — сказал эксперт. Политолог считает, что планы Авдеева в регионе, скорее всего, воплотятся. «Врио приносит на встречу то, что по итогу общения с гражданами, предприятиями, законодателями принимает как первоочередные задачи, которые можно решить в какой-то внятный срок. А регион в неплохой форме. Так что эти предложения с высокой долей вероятности будут одобрены. Авдеев идет верной дорогой. Он ввел некоторый блог социальных инициатив, которые внес в стратегию развития региона, сосредоточился на понятных людям историях», — заключил Кирьян. Президент РФ Владимир Путин 17 августа провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Они обсудили основные проблемные точки региона и новые проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым можно сделать вывод, что глава государства остался доволен работой Авдеева. Таким мнением с URA.RU поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Врио назначен президентом. Для главы государства это момент ответственности, буквально поставить оценку и посмотреть, как развивается ситуация в регионе. Авдеев этот экзамен сдал, и достаточно хорошо. У нас губернаторами становятся по итогу региональных выборов. Это решение граждан. Но на фоне конкурентной ситуации, которая есть Авдеева можно назвать лидером предвыборной гонки. И в силу того, что уже исполняет эти обязанности, и того, что он показывает компетентность и эффективность на этом посту. Встреча — это дополнительный ресурс. В том числе и внешнее подтверждение, и оценка работы губернатора», — сказал Виктор Потуремский. По его словам, врио главы региона смог выстроить совершенно новые отношения с федеральной властью. «Владимирская область — регион с достаточно высоким потенциалом и промышленным, и сельско-хозяйственным. Поэтому здесь во взаимодействии с центром решать эти задачи очень важно. Плюс ситуация с медициной и все, что связано с социальной сферой. Я бы обратил внимание на то, что у области не простая история, связанная с предыдущей региональной властью, которая действовала не эффективно. В этом смысле Авдееву, безусловно, удалось сформировать эффективную систему управления регионом, и президент это отметил во время встречи. Уже заметно то, что регион перезагрузил свои отношения с федеральным центром», — подчеркнул собеседник URA.RU. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил основные аспекты, которые обсуждались на встрече с президентом. «Были представлены разные проекты, которые требуют поддержки. Это дорожное строительство, закупка транспорта, восстановление учреждений культуры, обход города Владимира. Здесь нельзя сказать, что Авдеев был как-то уникален. Каждый глава региона выносит на встречу то, что требует участия либо финансового, либо организационно федерального центра. Это наиболее быстрый способ обратить внимание исполнительной власти и профильных ведомств через президента», — сказал эксперт. Политолог считает, что планы Авдеева в регионе, скорее всего, воплотятся. «Врио приносит на встречу то, что по итогу общения с гражданами, предприятиями, законодателями принимает как первоочередные задачи, которые можно решить в какой-то внятный срок. А регион в неплохой форме. Так что эти предложения с высокой долей вероятности будут одобрены. Авдеев идет верной дорогой. Он ввел некоторый блог социальных инициатив, которые внес в стратегию развития региона, сосредоточился на понятных людям историях», — заключил Кирьян. Президент РФ Владимир Путин 17 августа провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Они обсудили основные проблемные точки региона и новые проекты.