Миасские грузовики попали в топ-5 по популярности в России

Миасский «Урал-4320» попал в пятерку самых популярных грузовиков в России

«Урал-4320» является самой популярной моделью у россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грузовой автомобиль «Урал-4320», который производится на одноименном автозаводе в Миассе (Челябинская область), попал в топ-5 самых популярных машин России. Об этом говорится в аналитических материалах «Автостат инфо».

«В российском парке грузовых машин автомобилей модели „ГАЗ-3307“ насчитывается в количестве 151 631 единиц, что является лидирующим показателем. Второй результат у „КамАЗ-65115“, третье у „КамАЗ-43118“. Далее в топ-5 моделей парка грузовых машин представлены „Урал-4320“ (всего 65 137 единиц) и „КамАЗ-55111“ (64 136 единиц)», — уточняется в рейтинге.

Всего в российском парке грузовых машин насчитывается 115 898 единиц техники от автозавода «Урал». В августе миасский автозавод представил на международном военно-техническом форуме «Армия» новые модели автомобилей, в том числе прототип беспилотного грузовиков на шасси «Урал-432067-73».