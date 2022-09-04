04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Миасские грузовики попали в топ-5 по популярности в России

Миасский «Урал-4320» попал в пятерку самых популярных грузовиков в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Дубровского на завод УралАЗ, Группы ГАЗ. Знакомство с новым владельцем. Челябинская область, Миасс, продукция уралаз, автомобильная техника
«Урал-4320» является самой популярной моделью у россиян Фото:

Грузовой автомобиль «Урал-4320», который производится на одноименном автозаводе в Миассе (Челябинская область), попал в топ-5 самых популярных машин России. Об этом говорится в аналитических материалах «Автостат инфо».

«В российском парке грузовых машин автомобилей модели „ГАЗ-3307“ насчитывается в количестве 151 631 единиц, что является лидирующим показателем. Второй результат у „КамАЗ-65115“, третье у „КамАЗ-43118“. Далее в топ-5 моделей парка грузовых машин представлены „Урал-4320“ (всего 65 137 единиц) и „КамАЗ-55111“ (64 136 единиц)», — уточняется в рейтинге.

Всего в российском парке грузовых машин насчитывается 115 898 единиц техники от автозавода «Урал». В августе миасский автозавод представил на международном военно-техническом форуме «Армия» новые модели автомобилей, в том числе прототип беспилотного грузовиков на шасси «Урал-432067-73».

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Грузовой автомобиль «Урал-4320», который производится на одноименном автозаводе в Миассе (Челябинская область), попал в топ-5 самых популярных машин России. Об этом говорится в аналитических материалах «Автостат инфо». «В российском парке грузовых машин автомобилей модели „ГАЗ-3307“ насчитывается в количестве 151 631 единиц, что является лидирующим показателем. Второй результат у „КамАЗ-65115“, третье у „КамАЗ-43118“. Далее в топ-5 моделей парка грузовых машин представлены „Урал-4320“ (всего 65 137 единиц) и „КамАЗ-55111“ (64 136 единиц)», — уточняется в рейтинге. Всего в российском парке грузовых машин насчитывается 115 898 единиц техники от автозавода «Урал». В августе миасский автозавод представил на международном военно-техническом форуме «Армия» новые модели автомобилей, в том числе прототип беспилотного грузовиков на шасси «Урал-432067-73».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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