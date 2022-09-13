13 сентября 2022

Мотоциклист, которого в Екатеринбурге сбила иномарка, умер в больнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Водителя мотоцикла доставили в больницу с различными травмами Фото:

Водитель мотоцикла, попавший в аварию с Hyundai в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге, скончался в больнице. Туда пострадавшего юношу доставили с различными травмами. Как рассказали URA.RU в отделении ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель иномарки.

«Водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Водитель мотоцикла 2004 года рождения с различными травмами был доставлен в городскую клиническую больницу № 36, после чего скончался», — рассказали в ГИБДД.

По словам очевидцев, сразу после столкновения мотоциклист находился в тяжелом состоянии и не подавал признаков жизни. От удара от упал на асфальт, а из-под его шлема текла кровь.

Вечером 13 сентября в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести автомобилей. ДТП случилось по вине иномарки, проехавшей светофор на красный.

Фото:
Фото:

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Водитель мотоцикла, попавший в аварию с Hyundai в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге, скончался в больнице. Туда пострадавшего юношу доставили с различными травмами. Как рассказали URA.RU в отделении ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель иномарки. «Водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Водитель мотоцикла 2004 года рождения с различными травмами был доставлен в городскую клиническую больницу № 36, после чего скончался», — рассказали в ГИБДД. По словам очевидцев, сразу после столкновения мотоциклист находился в тяжелом состоянии и не подавал признаков жизни. От удара от упал на асфальт, а из-под его шлема текла кровь. Вечером 13 сентября в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести автомобилей. ДТП случилось по вине иномарки, проехавшей светофор на красный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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