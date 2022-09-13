Водителя мотоцикла доставили в больницу с различными травмами Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель мотоцикла, попавший в аварию с Hyundai в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге, скончался в больнице. Туда пострадавшего юношу доставили с различными травмами. Как рассказали URA.RU в отделении ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель иномарки.

«Водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Водитель мотоцикла 2004 года рождения с различными травмами был доставлен в городскую клиническую больницу № 36, после чего скончался», — рассказали в ГИБДД.

По словам очевидцев, сразу после столкновения мотоциклист находился в тяжелом состоянии и не подавал признаков жизни. От удара от упал на асфальт, а из-под его шлема текла кровь.

Вечером 13 сентября в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием шести автомобилей. ДТП случилось по вине иномарки, проехавшей светофор на красный.

Фото: ИА «Ночные новости»