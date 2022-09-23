Арестович: все участники референдумов «на карандаше» у спецслужб Украины

В офисе президента Украины пригрозили наказанием за участие в референдумах

Киев решил пригрозить наказанием участникам референдумов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Все участники референдумов на освобожденных украинских территориях взяты «на карандаш» спецслужбами Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, СБУ якобы «достала данные» организаторов плебисцитов, а также тех, кто получил гражданства РФ.

«Наши спецслужбы разными методами вскрыли списки всех организаторов референдума, мы получили данные всех тех, кто получил российские паспорта и всех тех, кто способствует России. Мы знаем их поименно. Всех их ждет богатая и увлекательная биография впереди», — сказал Арестович в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (юрист Марк Фейгин признан в РФ иноагентом).

В пятницу в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали референдумы о вхождении в состав России. Они пройдут с 23 по 27 сентября. Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в ходе референдумов. В российских городах прошли акции в поддержку мероприятий. Жителям ДНР для участия в голосовании не помешали ни плохая погода, ни факт того, что первый день референдума проходил в рабочий день — явка составила 23,64%.