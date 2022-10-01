Superjob: почти половина россиян отложила работу ради речи Путина

01 октября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

40% опрошенных россиян смотрели обращение Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Среди опрошенных россиян, около 40% признались, что специально отложили работу ради речи президента РФ Владимира Путина 30 сентября. Эти результаты следуют из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «40% россиян отложили работу, чтобы послушать речь президента РФ, посвященную подписанию договора с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России», — уточняет сервис. Сам опрос состоял из вопроса о том, смотрели ли граждане страны обращение президента, отложив работу. Спустя несколько дней после окончания референдума о присоединении территорий к России, Путин обратился к россиянам. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В этот день, 30 сентября, главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договор о включении регионов в состав России, сообщает телеканал 360.

Среди опрошенных россиян, около 40% признались, что специально отложили работу ради речи президента РФ Владимира Путина 30 сентября. Эти результаты следуют из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «40% россиян отложили работу, чтобы послушать речь президента РФ, посвященную подписанию договора с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России», — уточняет сервис. Сам опрос состоял из вопроса о том, смотрели ли граждане страны обращение президента, отложив работу. Спустя несколько дней после окончания референдума о присоединении территорий к России, Путин обратился к россиянам. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24». В этот день, 30 сентября, главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договор о включении регионов в состав России, сообщает телеканал 360.