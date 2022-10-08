ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раза за сутки

Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города», — написал Гладков в Telegram.
Ранее глава региона сообщал об обстреле сел Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района. Кроме того, ВСУ начали обстрел окраины города Шебекино, разрывы снарядов губернатор услышал лично.
В результате атак ВСУ были повреждены линии электропередач в Шебекино. В Бирюче ранена 16-летняя девушка, в Тишанке повреждены два автомобиля, уточняет MK.RU.
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Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города», — написал Гладков в Telegram. Ранее глава региона сообщал об обстреле сел Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района. Кроме того, ВСУ начали обстрел окраины города Шебекино, разрывы снарядов губернатор услышал лично. В результате атак ВСУ были повреждены линии электропередач в Шебекино. В Бирюче ранена 16-летняя девушка, в Тишанке повреждены два автомобиля, уточняет MK.RU. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Планируется мобилизировать около 300 тысяч резервистов, передает «Национальная служба новостей».