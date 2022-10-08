ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раза за сутки

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво, специальная военная операция
ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города», — написал Гладков в Telegram.

Ранее глава региона сообщал об обстреле сел Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района. Кроме того, ВСУ начали обстрел окраины города Шебекино, разрывы снарядов губернатор услышал лично.

В результате атак ВСУ были повреждены линии электропередач в Шебекино. В Бирюче ранена 16-летняя девушка, в Тишанке повреждены два автомобиля, уточняет MK.RU.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Планируется мобилизировать около 300 тысяч резервистов, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попали села и город Грайворон Грайворонского городского округа. Есть разрушения в центре города», — написал Гладков в Telegram. Ранее глава региона сообщал об обстреле сел Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района. Кроме того, ВСУ начали обстрел окраины города Шебекино, разрывы снарядов губернатор услышал лично. В результате атак ВСУ были повреждены линии электропередач в Шебекино. В Бирюче ранена 16-летняя девушка, в Тишанке повреждены два автомобиля, уточняет MK.RU. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Планируется мобилизировать около 300 тысяч резервистов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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