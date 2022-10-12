ВСУ обстреляли собственные позиции в районе Соледара

ВСУ потеряли связь между подразделениями и командованием, считает Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины, потеряв связь между подразделениями, наносят минометные удары по своим же позициям в районе Соледара. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар выявлено исследование минометного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями», — написал Марочко в Telegram. По его мнению, факт «дружественного огня» вызван потерей связи и несогласованностью действий между подразделениями и командованием ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
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