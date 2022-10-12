ВСУ обстреляли собственные позиции в районе Соледара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ потеряли связь между подразделениями и командованием, считает Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины, потеряв связь между подразделениями, наносят минометные удары по своим же позициям в районе Соледара. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Соледар выявлено исследование минометного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями», — написал Марочко в Telegram. По его мнению, факт «дружественного огня» вызван потерей связи и несогласованностью действий между подразделениями и командованием ВСУ.

На Украине с 24 февраля 2022 года проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины, потеряв связь между подразделениями, наносят минометные удары по своим же позициям в районе Соледара. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Соледар выявлено исследование минометного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями», — написал Марочко в Telegram. По его мнению, факт «дружественного огня» вызван потерей связи и несогласованностью действий между подразделениями и командованием ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года проводится российская специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...