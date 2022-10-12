Российские военные отразили пять наступлений ВСУ 12 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 + ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сообщили в Минобороны. Также были отражены атаки ВСУ на Криворожском, Андреевском и Купянском направлениях. Также украинские военные пытались наступать на населенные пункты в Харьковской области. Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сообщили в Минобороны. Также были отражены атаки ВСУ на Криворожском, Андреевском и Купянском направлениях. Также украинские военные пытались наступать на населенные пункты в Харьковской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям