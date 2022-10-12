Российские военные отразили пять наступлений ВСУ

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ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сообщили в Минобороны.

Также были отражены атаки ВСУ на Криворожском, Андреевском и Купянском направлениях. Также украинские военные пытались наступать на населенные пункты в Харьковской области.

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Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сообщили в Минобороны. Также были отражены атаки ВСУ на Криворожском, Андреевском и Купянском направлениях. Также украинские военные пытались наступать на населенные пункты в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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