Российские военные отразили пять наступлений ВСУ

ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении пресечены очередные безуспешные попытки противника форсировать реку Жеребец. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники», — сообщили в Минобороны.
Также были отражены атаки ВСУ на Криворожском, Андреевском и Купянском направлениях. Также украинские военные пытались наступать на населенные пункты в Харьковской области.
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