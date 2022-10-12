Мобилизованных россиян готовят к боям в ЛНР

12 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

На полигоне в ЛНР тренируется взвод мобилизованных гранатометчиков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные россияне находятся на полигонах в Луганской народной республике, где их готовят к боям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я по должности наводчик АГС. Мне повезло, что пошел по той же специальности, что и когда срочную служил — вспомнить навыки было несложно. До мобилизации работал в похоронном бюро водителем. Можно сказать, по сути, я и на гражданке хоронил, и сюда приехал заниматься тем же делом. Новость о мобилизации воспринял спокойно, надо долг отдавать — куда деваться. Всем обеспечены, кормят хорошо. Главное дали, чем воевать, а остальное неважно», — рассказал боец с позывным «Мощный». Как рассказал корреспондент URA.RU, в данный момент на полигоне в ЛНР проходит подготовку гранатометный взвод автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». «У нас все земляки — из Сибири и три человека из Екатеринбурга. Всего в гранатометном взводе вместе с командиром 22 человека. В каждом отделении по два расчета: старший расчета и второй номер, плюс наводчик-оператор, который управляет пулеметом „Корд“ на технике и механик-водитель», — рассказал мобилизованный замкомвзвода АГС. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, эта мера необходима для защиты целостности и суверенитета государства в условиях спецоперации на Украине. По сообщению Минобороны РФ, в рамках частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч человек.

Мобилизованные россияне находятся на полигонах в Луганской народной республике, где их готовят к боям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Я по должности наводчик АГС. Мне повезло, что пошел по той же специальности, что и когда срочную служил — вспомнить навыки было несложно. До мобилизации работал в похоронном бюро водителем. Можно сказать, по сути, я и на гражданке хоронил, и сюда приехал заниматься тем же делом. Новость о мобилизации воспринял спокойно, надо долг отдавать — куда деваться. Всем обеспечены, кормят хорошо. Главное дали, чем воевать, а остальное неважно», — рассказал боец с позывным «Мощный». Как рассказал корреспондент URA.RU, в данный момент на полигоне в ЛНР проходит подготовку гранатометный взвод автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». «У нас все земляки — из Сибири и три человека из Екатеринбурга. Всего в гранатометном взводе вместе с командиром 22 человека. В каждом отделении по два расчета: старший расчета и второй номер, плюс наводчик-оператор, который управляет пулеметом „Корд“ на технике и механик-водитель», — рассказал мобилизованный замкомвзвода АГС. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, эта мера необходима для защиты целостности и суверенитета государства в условиях спецоперации на Украине. По сообщению Минобороны РФ, в рамках частичной мобилизации планируется призвать около 300 тысяч человек.