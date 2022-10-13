Reuters: Россия поставила ООН ультиматум по зерновой сделке

Reuters: Москва готова пересмотреть соглашение по зерновому вопросу
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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
По словам агентства, Москва готова пересмотреть соглашение по зерновому вопросу Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Москва готова отказаться от соглашения об экспорте зерна из Черного моря, если не будут выполнены ее требования. Об этом сообщает Reuters.

«Москва выразила обеспокоенность в ООН по поводу соглашения об экспорте зерна из Черного моря и готова отказаться от продления соглашения в следующем месяце, если ее требования не будут выполнены», — пишет агентство, ссылаясь на представителя России в Женеве при ООН.

По словам посла России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением списка жалоб. Агентство пишет, что представители ООН должны прибыть в Москву 16 октября, чтобы обсудить продление соглашения.

За первые полтора месяца с момента заключения соглашения, с Украины было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.

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Москва готова отказаться от соглашения об экспорте зерна из Черного моря, если не будут выполнены ее требования. Об этом сообщает Reuters. «Москва выразила обеспокоенность в ООН по поводу соглашения об экспорте зерна из Черного моря и готова отказаться от продления соглашения в следующем месяце, если ее требования не будут выполнены», — пишет агентство, ссылаясь на представителя России в Женеве при ООН. По словам посла России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением списка жалоб. Агентство пишет, что представители ООН должны прибыть в Москву 16 октября, чтобы обсудить продление соглашения. За первые полтора месяца с момента заключения соглашения, с Украины было вывезено более 2,4 млн тонн зерна. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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