Пушков ответил поговоркой на угрозы Борреля о «мощном военном ответе» России

15 октября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Пушков высмеял угрозы Борреля в адрес России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. Свой ответ представитель Совета Федерации опубликовал в Telegram. «Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал Пушков. Ранее Боррель заявил, что Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Однако он пригрозил РФ «мощным военным ответом». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предполагал, что подобная ответная стратегия Запада на гипотетический ядерный удар России по Украине приведет мир к ядерной зиме. Впрочем, журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, писал, что слова главы дипломатии об ответе на ядерный удар России по Украине не отражают официальную позицию ЕС, а являются его личным мнением.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. Свой ответ представитель Совета Федерации опубликовал в Telegram. «Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал Пушков. Ранее Боррель заявил, что Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Однако он пригрозил РФ «мощным военным ответом». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предполагал, что подобная ответная стратегия Запада на гипотетический ядерный удар России по Украине приведет мир к ядерной зиме. Впрочем, журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, писал, что слова главы дипломатии об ответе на ядерный удар России по Украине не отражают официальную позицию ЕС, а являются его личным мнением.