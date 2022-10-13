Боррель подтвердил правоту Медведева по реакции Запада на ядерный удар

13 октября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе раскрыли, каким будет ответ на ядерную атаку по Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Об этом сказал Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подтвердив предположение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. «Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ», — сказал Боррель. Эфир транслировался на сайте Еврокомиссии. Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. По его словам, для НАТО их безопасность важнее судьбы Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, Запад использует ядерный шантаж. Президент США Джо Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщает Life . По словам Медведева, Россия может использовать его в случае ситуации, которая регламентирована нормативными актами, передает телеканал 360.

Запад не станет отвечать ядерным ударом в случае использования этого вида вооружения на Украине. Об этом сказал Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подтвердив предположение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. «Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ», — сказал Боррель. Эфир транслировался на сайте Еврокомиссии. Ранее Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении украинского режима. По его словам, для НАТО их безопасность важнее судьбы Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты. По его словам, Запад использует ядерный шантаж. Президент США Джо Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие на Украине, сообщает Life. По словам Медведева, Россия может использовать его в случае ситуации, которая регламентирована нормативными актами, передает телеканал 360.