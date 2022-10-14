WSJ: Евросоюз открестился от слов Борреля об ответе на ядерный удар РФ

Жозеп Боррель некомпетентен говорить об ответе ЕС на ядерный удар РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе на ядерный удар России по Украине не отражает официальную позицию ЕС. Об этом заявил журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского чиновника.

«Предложенные им (Жозепом Боррелем — прим. ред.) варианты ответа Запада на ядерный удар России по Украине являются его личным мнением, у него нет полномочий делать такие заявления. Поэтому мы можем только недоумевать», — написал Лоуренс Норман в Twitter (заблокирован в РФ).

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не собирается напрямую вмешиваться в украинский конфликт, если РФ применит ядерное оружие против Киева. Затем Боррель подтвердил его словам, уточнив, что Запад ответит России неядерным ударом. Также Медведев раскритиковал план Запада по ответу на ядерный удар РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты.