Медведев раскритиковал ответ Запада на ядерный удар России

Медведев: реакция Запада на ядерный удар РФ приведет к ядерной зиме

14 октября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Неядерный ответ Запада России все равно приведет к ядерной зиме, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответная стратегия Запада на ядерный удар России по Украине, озвученная главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, приведет мир к ядерной зиме. Такой вывод сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине, [затем] сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране, [затем] встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза пожалел Европу за наличие таких стратегов, как Жозеп Боррель. «Удивительно, откуда берут таких мощных ботаников на такие высокие должности», — резюмировал Медведев. Ранее Медведев заявил, что Запад не собирается напрямую вмешиваться в украинский конфликт, если РФ применит ядерное оружие против Киева. Затем Боррель подтвердил его словам, уточнив, что Запад ответит России неядерным ударом. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не собирается жертвовать собой ради Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты.

Ответная стратегия Запада на ядерный удар России по Украине, озвученная главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, приведет мир к ядерной зиме. Такой вывод сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине, [затем] сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране, [затем] встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Зампред Совбеза пожалел Европу за наличие таких стратегов, как Жозеп Боррель. «Удивительно, откуда берут таких мощных ботаников на такие высокие должности», — резюмировал Медведев. Ранее Медведев заявил, что Запад не собирается напрямую вмешиваться в украинский конфликт, если РФ применит ядерное оружие против Киева. Затем Боррель подтвердил его словам, уточнив, что Запад ответит России неядерным ударом. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Запад не собирается жертвовать собой ради Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В сентябре президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты.