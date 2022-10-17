Глава МВД Украины призвал жителей не сбивать российские дроны самостоятельно

17 октября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Монастырский призвал украинцев не стрелять по дронам во избежание травм Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После разрешения советника главы МВД Украины Антона Геращенко самостоятельно сбивать российские дроны министр внутренних дел Денис Монастырский порекомендовал не делать этого. Об этом министр заявил в эфире национального телемарафона. «Если неподготовленный человек будет просто стрелять вверх, то это опаснее. Я хочу обратиться к горожанам, которые владеют оружием», — передает слова Монастырского Life . Также политик добавил, что не стоит стрелять по дронам из пистолета или карабина между многоэтажными домами, так как это может привести к травмам. Спецоперация на Украине началась 21 сентября. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. С 10 октября Россия начала обстреливать украинскую территорию массированными ударами в ответ на подрыв Крымского моста.

После разрешения советника главы МВД Украины Антона Геращенко самостоятельно сбивать российские дроны министр внутренних дел Денис Монастырский порекомендовал не делать этого. Об этом министр заявил в эфире национального телемарафона. «Если неподготовленный человек будет просто стрелять вверх, то это опаснее. Я хочу обратиться к горожанам, которые владеют оружием», — передает слова Монастырского Life. Также политик добавил, что не стоит стрелять по дронам из пистолета или карабина между многоэтажными домами, так как это может привести к травмам. Спецоперация на Украине началась 21 сентября. Целями СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима. С 10 октября Россия начала обстреливать украинскую территорию массированными ударами в ответ на подрыв Крымского моста.