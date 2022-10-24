Бывший челябинский контрактник рассказал зачем идет на фронт

Экс-командир артиллерийского полка из Челябинска поехал защищать Донбасс

Экс-командир артиллерийского полка из Челябинска поехал защищать Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинец Алексей Черноволенко в рамках частичной мобилизации отправился на спецоперацию поддержать молодых бойцов. Как рассказал мужчина URA.RU, ранее он в течении трех лет проходил службу на Дальнем Востоке по контракту и был командиром артиллерийского полка.

«Раньше служил по контракту на Дальнем Востоке, был командиром полка. Я всегда был к этому готов, настало время, значит пора», — поделился Черноволенко.

Семья помогла Алексею быстро собраться, купили все самое необходимое. Жену Алексей попросил не плакать, объяснив ей, что он поехал защищать Родину.

Черноволенко недавно исполнилось 25 лет. Дома у него остались жена и двое маленьких детей — 2 и 9 лет. Повестку он получил за несколько дней до отправки.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Всего планируется призвать около 300 тысяч человек из запаса.