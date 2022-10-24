24 октября 2022

Бывший челябинский контрактник рассказал зачем идет на фронт

Экс-командир артиллерийского полка из Челябинска поехал защищать Донбасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , военкомат, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Экс-командир артиллерийского полка из Челябинска поехал защищать Донбасс Фото:
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Мобилизация в России

Челябинец Алексей Черноволенко в рамках частичной мобилизации отправился на спецоперацию поддержать молодых бойцов. Как рассказал мужчина URA.RU, ранее он в течении трех лет проходил службу на Дальнем Востоке по контракту и был командиром артиллерийского полка.

«Раньше служил по контракту на Дальнем Востоке, был командиром полка. Я всегда был к этому готов, настало время, значит пора», — поделился Черноволенко.

Семья помогла Алексею быстро собраться, купили все самое необходимое. Жену Алексей попросил не плакать, объяснив ей, что он поехал защищать Родину.

Черноволенко недавно исполнилось 25 лет. Дома у него остались жена и двое маленьких детей — 2 и 9 лет. Повестку он получил за несколько дней до отправки.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Всего планируется призвать около 300 тысяч человек из запаса.

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Челябинец Алексей Черноволенко в рамках частичной мобилизации отправился на спецоперацию поддержать молодых бойцов. Как рассказал мужчина URA.RU, ранее он в течении трех лет проходил службу на Дальнем Востоке по контракту и был командиром артиллерийского полка. «Раньше служил по контракту на Дальнем Востоке, был командиром полка. Я всегда был к этому готов, настало время, значит пора», — поделился Черноволенко. Семья помогла Алексею быстро собраться, купили все самое необходимое. Жену Алексей попросил не плакать, объяснив ей, что он поехал защищать Родину. Черноволенко недавно исполнилось 25 лет. Дома у него остались жена и двое маленьких детей — 2 и 9 лет. Повестку он получил за несколько дней до отправки. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Всего планируется призвать около 300 тысяч человек из запаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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