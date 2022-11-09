Посол РФ Антонов: США намеренно затягивают конфликт на Украине ради выгоды

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Соединенные Штаты  умышленно затягиваю конфликт на Украине, заявил Анатолий Антонов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты умышленно затягиваю конфликт на Украине. Они экономически заинтересованы в том, чтобы вести боевые действия руками украинцев, и стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление „снять сливки“ за счет массовой продажи военной продукции, поставок сжиженного природного газа (СПГ): только бизнес, ничего личного», — сообщил Антонов в интервью РИА Новости.

Ранее Антонов опубликовал в своем в официальном telegram-канале российской дипмиссии заявление. В нем говорится, что США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Также в комментарии российского посольства в США говорилось, что власти Америки делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену.

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Соединенные Штаты умышленно затягиваю конфликт на Украине. Они экономически заинтересованы в том, чтобы вести боевые действия руками украинцев, и стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление „снять сливки“ за счет массовой продажи военной продукции, поставок сжиженного природного газа (СПГ): только бизнес, ничего личного», — сообщил Антонов в интервью РИА Новости. Ранее Антонов опубликовал в своем в официальном telegram-канале российской дипмиссии заявление. В нем говорится, что США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Также в комментарии российского посольства в США говорилось, что власти Америки делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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