Посол РФ Антонов: США намеренно затягивают конфликт на Украине ради выгоды

09 ноября 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты умышленно затягиваю конфликт на Украине, заявил Анатолий Антонов Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты умышленно затягиваю конфликт на Украине. Они экономически заинтересованы в том, чтобы вести боевые действия руками украинцев, и стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление „снять сливки“ за счет массовой продажи военной продукции, поставок сжиженного природного газа (СПГ): только бизнес, ничего личного», — сообщил Антонов в интервью РИА Новости. Ранее Антонов опубликовал в своем в официальном telegram-канале российской дипмиссии заявление. В нем говорится, что США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Также в комментарии российского посольства в США говорилось, что власти Америки делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену.

Соединенные Штаты умышленно затягиваю конфликт на Украине. Они экономически заинтересованы в том, чтобы вести боевые действия руками украинцев, и стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление „снять сливки“ за счет массовой продажи военной продукции, поставок сжиженного природного газа (СПГ): только бизнес, ничего личного», — сообщил Антонов в интервью РИА Новости. Ранее Антонов опубликовал в своем в официальном telegram-канале российской дипмиссии заявление. В нем говорится, что США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Также в комментарии российского посольства в США говорилось, что власти Америки делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, несмотря на цену.