Посол РФ объяснил, кто затягивает спецоперацию на Украине

США стремятся удержать позиции на мировой арене, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США пытаются затянуть специальную операцию на Украине, чтобы нанести ущерб России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Заявление посла опубликовано в официальном telegram-канале российской дипмиссии.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца. США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене», — заявил Антонов.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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