Politico: Польша и страны Балтии подталкивают Евросоюз к новым санкциям против РФ

22 ноября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Польша и страны Балтии призывают страны ЕС ввести ограничение цен на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают страны Евросоюза к ужесточению антироссийских санкций и ограничению цен на нефть. Об этом сообщает Politico. «Польша, Латвия, Литва и Эстония, которые выступали за более жесткие и быстрые санкции ЕС против России с начала ее конфликта с Украиной, подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к соглашению об ограничении цен на нефть. И девятом пакете санкций Евросоюза [против России]», — пишет издание, ссылаясь на заявления дипломатов. Издание также отметило, что новый пакет европейских санкций может содержать «длинный список» российских физических лиц. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Общее количество действующих антироссийских санкций уже превысило восемь тысяч. Польша и страны Балтии активно помогают Украине, осуждая действия России. Так, Польша уже признала власти России «террористическим режимом». В этом ее также поддержала Эстония. Литва призывала НАТО немедленно включить Украину в альянс, передает RT. А Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны, передает телеканал 360.

Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают страны Евросоюза к ужесточению антироссийских санкций и ограничению цен на нефть. Об этом сообщает Politico. «Польша, Латвия, Литва и Эстония, которые выступали за более жесткие и быстрые санкции ЕС против России с начала ее конфликта с Украиной, подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к соглашению об ограничении цен на нефть. И девятом пакете санкций Евросоюза [против России]», — пишет издание, ссылаясь на заявления дипломатов. Издание также отметило, что новый пакет европейских санкций может содержать «длинный список» российских физических лиц. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине 24 февраля. Общее количество действующих антироссийских санкций уже превысило восемь тысяч. Польша и страны Балтии активно помогают Украине, осуждая действия России. Так, Польша уже признала власти России «террористическим режимом». В этом ее также поддержала Эстония. Литва призывала НАТО немедленно включить Украину в альянс, передает RT. А Латвия заблокировала 80% бесплатных удобрений из России в бедные страны, передает телеканал 360.