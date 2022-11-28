28 ноября 2022

Челябинской мошеннице, осужденной за покушение на соперницу, отменили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Дело о покушении будет направлено на новое рассмотрение Фото:

Калининский районный суд пересмотрит дело Светланы Сметаниной, отбывающей срок за мошенничество и покушение на сожительницу бывшего мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, отменившего приговор, в Калининском суде допустили нарушения при рассмотрении дела о покушении.

«Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда.

В июне Сметанина была осуждена на 7 лет колонии общего режима, с лишением свободы на год. Ее признали виновной в покушении на сожительницу бывшего мужа. Она подговорила знакомого вылить ей на лицо смесь азотной и соляной кислот. Однако тот обратился в полицию. Суд учел, что на момент вынесения приговора Сметанина уже отбывала срок за мошенничество. Поэтому приговор ей выносился по совокупности нарушений.

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Калининский районный суд пересмотрит дело Светланы Сметаниной, отбывающей срок за мошенничество и покушение на сожительницу бывшего мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, отменившего приговор, в Калининском суде допустили нарушения при рассмотрении дела о покушении. «Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. В июне Сметанина была осуждена на 7 лет колонии общего режима, с лишением свободы на год. Ее признали виновной в покушении на сожительницу бывшего мужа. Она подговорила знакомого вылить ей на лицо смесь азотной и соляной кислот. Однако тот обратился в полицию. Суд учел, что на момент вынесения приговора Сметанина уже отбывала срок за мошенничество. Поэтому приговор ей выносился по совокупности нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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