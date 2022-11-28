Челябинской мошеннице, осужденной за покушение на соперницу, отменили приговор

Дело о покушении будет направлено на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский районный суд пересмотрит дело Светланы Сметаниной, отбывающей срок за мошенничество и покушение на сожительницу бывшего мужа. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, отменившего приговор, в Калининском суде допустили нарушения при рассмотрении дела о покушении.

«Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда.

В июне Сметанина была осуждена на 7 лет колонии общего режима, с лишением свободы на год. Ее признали виновной в покушении на сожительницу бывшего мужа. Она подговорила знакомого вылить ей на лицо смесь азотной и соляной кислот. Однако тот обратился в полицию. Суд учел, что на момент вынесения приговора Сметанина уже отбывала срок за мошенничество. Поэтому приговор ей выносился по совокупности нарушений.