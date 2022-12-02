Дипмиссии Украины в шести странах получили окровавленные посылки 02 декабря 2022 в 17:11 Размер текста - 17 + В шесть стран Европы отправили окровавленные пакеты, заявил Олег Николенко Фото: Официальный сайт президента Украины Окровавленные пакеты получили украинские дипломатические миссии в шести странах Европы: Венгрии, Нидерландах, Польше, Италии, Хорватии и Чехии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. «После теракта в Испании в дипмиссии Украины в европейских странах поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — написал Николенко на своей странице в соцсети. Ранее в посольстве Украины в городе Мадриде произошел взрыв. Согласно первоначальным данным расследования, один из пострадавших вскрыл конверт, в котором находилось взрывное устройство. Пострадавшим оказался сотрудник дипмиссии, напоминает «Царьград». Окровавленные пакеты получили украинские дипломатические миссии в шести странах Европы: Венгрии, Нидерландах, Польше, Италии, Хорватии и Чехии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. «После теракта в Испании в дипмиссии Украины в европейских странах поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — написал Николенко на своей странице в соцсети. Ранее в посольстве Украины в городе Мадриде произошел взрыв. Согласно первоначальным данным расследования, один из пострадавших вскрыл конверт, в котором находилось взрывное устройство. Пострадавшим оказался сотрудник дипмиссии, напоминает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям