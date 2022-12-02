Дипмиссии Украины в шести странах получили окровавленные посылки

В шесть стран Европы отправили окровавленные пакеты, заявил Олег НиколенкоФото: Официальный сайт президента Украины
Окровавленные пакеты получили украинские дипломатические миссии в шести странах Европы: Венгрии, Нидерландах, Польше, Италии, Хорватии и Чехии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко.
«После теракта в Испании в дипмиссии Украины в европейских странах поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — написал Николенко на своей странице в соцсети.
Ранее в посольстве Украины в городе Мадриде произошел взрыв. Согласно первоначальным данным расследования, один из пострадавших вскрыл конверт, в котором находилось взрывное устройство. Пострадавшим оказался сотрудник дипмиссии, напоминает «Царьград».
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Окровавленные пакеты получили украинские дипломатические миссии в шести странах Европы: Венгрии, Нидерландах, Польше, Италии, Хорватии и Чехии. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. «После теракта в Испании в дипмиссии Украины в европейских странах поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — написал Николенко на своей странице в соцсети. Ранее в посольстве Украины в городе Мадриде произошел взрыв. Согласно первоначальным данным расследования, один из пострадавших вскрыл конверт, в котором находилось взрывное устройство. Пострадавшим оказался сотрудник дипмиссии, напоминает «Царьград».