CPAN: Байден не мог найти выход после встречи с принцем Уильямом

03 декабря 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Охрана помогла Джо Байдену найти выход Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не мог найти выход со встречи с наследным принцем Великобритании Уильямом. Ему понадобилась помощь, сообщает издание CPAN. Встреча президента США Джо Байдена и принца Уэльского проходила в Бостоне, у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден удивился, что принц Уильям не надел пальто, несмотря на прохладную погоду. «Где ваше пальто? Рад вас видеть», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание CPAN. После короткого разговора президент США не смог найти выход, сделав шаг в одну сторону. Охрана попросила Джо Байдена пройти в указанном направлении. Ранее президента США Джо Байдена раскритиковали за селфи с двумя девочками во время его рабочей поездки на остров Нантакет. Некоторые пользователи интернета написали, что это выглядит «пугающе».

Президент США Джо Байден не мог найти выход со встречи с наследным принцем Великобритании Уильямом. Ему понадобилась помощь, сообщает издание CPAN. Встреча президента США Джо Байдена и принца Уэльского проходила в Бостоне, у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден удивился, что принц Уильям не надел пальто, несмотря на прохладную погоду. «Где ваше пальто? Рад вас видеть», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание CPAN. После короткого разговора президент США не смог найти выход, сделав шаг в одну сторону. Охрана попросила Джо Байдена пройти в указанном направлении. Ранее президента США Джо Байдена раскритиковали за селфи с двумя девочками во время его рабочей поездки на остров Нантакет. Некоторые пользователи интернета написали, что это выглядит «пугающе».