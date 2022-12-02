02 декабря 2022

CPAN: Байден не мог найти выход после встречи с принцем Уильямом

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Охрана помогла Джо Байдену найти выход Фото:

Президент США Джо Байден не мог найти выход со встречи с наследным принцем Великобритании Уильямом. Ему понадобилась помощь, сообщает издание CPAN.

Встреча президента США Джо Байдена и принца Уэльского проходила в Бостоне, у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден удивился, что принц Уильям не надел пальто, несмотря на прохладную погоду. «Где ваше пальто? Рад вас видеть», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание CPAN.

После короткого разговора президент США не смог найти выход, сделав шаг в одну сторону. Охрана попросила Джо Байдена пройти в указанном направлении.

Ранее президента США Джо Байдена раскритиковали за селфи с двумя девочками во время его рабочей поездки на остров Нантакет. Некоторые пользователи интернета написали, что это выглядит «пугающе».

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Президент США Джо Байден не мог найти выход со встречи с наследным принцем Великобритании Уильямом. Ему понадобилась помощь, сообщает издание CPAN. Встреча президента США Джо Байдена и принца Уэльского проходила в Бостоне, у Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден удивился, что принц Уильям не надел пальто, несмотря на прохладную погоду. «Где ваше пальто? Рад вас видеть», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание CPAN. После короткого разговора президент США не смог найти выход, сделав шаг в одну сторону. Охрана попросила Джо Байдена пройти в указанном направлении. Ранее президента США Джо Байдена раскритиковали за селфи с двумя девочками во время его рабочей поездки на остров Нантакет. Некоторые пользователи интернета написали, что это выглядит «пугающе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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