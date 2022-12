В Кремле назвали мейнстримом признание Зеленского «человеком года»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мейнстримным решение журнала The Time назвать главу Украины Владимира Зеленского «человеком года». Он отметил, что издание демонстрирует «зашоренный» и «русофобский» характер, который присущ европейскому миру. «У журнала есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться. Это редакционная линия издания, которая не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит зашоренный и русофобский характер», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Американский журнал The Time дал титул «человек года» Зеленскому и «духу Украины», сообщает «Национальная служба новостей». При этом издание отметило, что украинский президент демонстрирует авторитаризм. Кроме того, Зеленскому напомнили, что он отправляет своих политических оппонентов за решетку. При этом The Time сравнил президента Украины с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и режиссером Чарли Чаплином. Издание Politico также назвало Зеленского «самым влиятельным человеком года», передает «Царьград».

