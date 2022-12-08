08 декабря 2022

Пермского лжесиловика с удостоверением парашютиста отправили в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Пермяк проведет в колонии строгого режима три года Фото:

Суд вынес приговор пермяку, который обманул бутлегершу, представившись полицейским. Для убедительности мужчина показал продавцу удостоверение парашютиста. О сроке заключения рассказали в пресс-службе Губахинского городского суда.

«Суд признал пермяка виновным в том, что он в ноябре 2021 года договорился со своим приятелем обмануть местную жительницу, торговавшую алкоголем. Один из мужчин купил у пермячки жидкость, после чего пришел второй и заявил, что была проведена контрольная закупка. Вводя продавца в заблуждение, преступник показал удостоверение парашютиста и предложил избежать наказания за восемь тысяч рублей. Мужчине назначено наказание в трех лет заключения в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда. Приятелю лжесиловика, который покупал у женщины алкоголь суд назначил исправительные работы.

Помимо мошенничества, суд признал лжесиловика виновным в краже. Через несколько дней после обмана бутлегерши он похитил кошелек у одного из местных жителей.

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Суд вынес приговор пермяку, который обманул бутлегершу, представившись полицейским. Для убедительности мужчина показал продавцу удостоверение парашютиста. О сроке заключения рассказали в пресс-службе Губахинского городского суда. «Суд признал пермяка виновным в том, что он в ноябре 2021 года договорился со своим приятелем обмануть местную жительницу, торговавшую алкоголем. Один из мужчин купил у пермячки жидкость, после чего пришел второй и заявил, что была проведена контрольная закупка. Вводя продавца в заблуждение, преступник показал удостоверение парашютиста и предложил избежать наказания за восемь тысяч рублей. Мужчине назначено наказание в трех лет заключения в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда. Приятелю лжесиловика, который покупал у женщины алкоголь суд назначил исправительные работы. Помимо мошенничества, суд признал лжесиловика виновным в краже. Через несколько дней после обмана бутлегерши он похитил кошелек у одного из местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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