Пермского лжесиловика с удостоверением парашютиста отправили в тюрьму

Пермяк проведет в колонии строгого режима три года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд вынес приговор пермяку, который обманул бутлегершу, представившись полицейским. Для убедительности мужчина показал продавцу удостоверение парашютиста. О сроке заключения рассказали в пресс-службе Губахинского городского суда.

«Суд признал пермяка виновным в том, что он в ноябре 2021 года договорился со своим приятелем обмануть местную жительницу, торговавшую алкоголем. Один из мужчин купил у пермячки жидкость, после чего пришел второй и заявил, что была проведена контрольная закупка. Вводя продавца в заблуждение, преступник показал удостоверение парашютиста и предложил избежать наказания за восемь тысяч рублей. Мужчине назначено наказание в трех лет заключения в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе суда. Приятелю лжесиловика, который покупал у женщины алкоголь суд назначил исправительные работы.

Помимо мошенничества, суд признал лжесиловика виновным в краже. Через несколько дней после обмана бутлегерши он похитил кошелек у одного из местных жителей.