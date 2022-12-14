Российские военные взяли под контроль село Водяное в ДНР

14 декабря 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

В рамках операции уничтожены до 50 боевиков ВСУ и 4 единицы бронетехники, заявил Игорь Конашенков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) в рамках наступления на донецком направлении полностью взяли контроль над основной частью населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — цитирует Конашенкова ТАСС. При проведении операции было уничтожено до 50 украинских боевиков, а также четыре единицы бронетехники и четыре пикапа. Ранее стало известно, что российские войска заняли выгодные позиции на краснолиманском направлении. Также под полным контролем ВС РФ оказалась дорога между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике, передает RT. При этом была сорвана попытка контратаки ВСУ в направлении Павловки, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы России (ВС РФ) в рамках наступления на донецком направлении полностью взяли контроль над основной частью населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — цитирует Конашенкова ТАСС. При проведении операции было уничтожено до 50 украинских боевиков, а также четыре единицы бронетехники и четыре пикапа. Ранее стало известно, что российские войска заняли выгодные позиции на краснолиманском направлении. Также под полным контролем ВС РФ оказалась дорога между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике, передает RT. При этом была сорвана попытка контратаки ВСУ в направлении Павловки, сообщает «Национальная служба новостей».