Эрдоган предложил Путину союз с Асадом

15 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин положительно отнесся к идее встречи, заявили в Турции Фото: официальный сайт президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил Эрдоган в разговоре с журналистами. «Мы хотим сделать шаг в направлении трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры», — сказал Эрдоган журналистам. Информацию передает турецкий канал TRT Haber . По словам президента Турции, это станет началом серии встреч. Эрдоган заявил, что предложил эту идею президенту России Владимиру Путину и тот положительно на нее отреагировал. Турция проводит военную операцию в Сирии, причиной стали террористы на приграничной территории. Турецкие войска нанесли авиаудары по Сирии, передает «Национальная служба новостей». В связи с обострением ситуации спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил готовность провести встречу Асада и Эрдогана. СМИ сообщили, что президент Турции отложил вторжение в Сирию и его решение может быть связано с недовольством Путина. На прошлой неделе Эрдоган попросил президента России вмешаться в их конфликт с Сирией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил Эрдоган в разговоре с журналистами. «Мы хотим сделать шаг в направлении трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры», — сказал Эрдоган журналистам. Информацию передает турецкий канал TRT Haber. По словам президента Турции, это станет началом серии встреч. Эрдоган заявил, что предложил эту идею президенту России Владимиру Путину и тот положительно на нее отреагировал. Турция проводит военную операцию в Сирии, причиной стали террористы на приграничной территории. Турецкие войска нанесли авиаудары по Сирии, передает «Национальная служба новостей». В связи с обострением ситуации спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев выразил готовность провести встречу Асада и Эрдогана. СМИ сообщили, что президент Турции отложил вторжение в Сирию и его решение может быть связано с недовольством Путина. На прошлой неделе Эрдоган попросил президента России вмешаться в их конфликт с Сирией.