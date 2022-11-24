Россия выразила готовность организовать встречу Эрдогана и Асада

24 ноября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган проводит военную операцию в Сирии Фото: Официальный сайт Президента РФ Россия готова организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. «Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку — ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал Лаврентьев в интервью РИА Новости. Он отметил, что для встречи должны созреть определенные условия. По его словам, важно, чтобы встреча способствовала урегулированию ситуации в Сирии. Турция проводит военную операцию в Сирии, турецкие самолеты наносят авиаудары. Эрдоган отмечал, что причиной стали террористы на границах страны. По словам президента Турции, военную операцию начали из-за отказа России выполнять свои обещания по отводу формирований курдов от границы, сообщает «Утро.ру». Лаврентьев ранее призвал Турцию не допустить эскалации обстановки в Сирии. В Кремле не исключают возможность встречи Эрдогана и Асада в России, передает телеканал 360.

Россия готова организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. «Я думаю, Москва будет готова предоставить (площадку — ред.), если будет обоюдное желание двух сторон. В этом я даже не сомневаюсь», — сказал Лаврентьев в интервью РИА Новости. Он отметил, что для встречи должны созреть определенные условия. По его словам, важно, чтобы встреча способствовала урегулированию ситуации в Сирии. Турция проводит военную операцию в Сирии, турецкие самолеты наносят авиаудары. Эрдоган отмечал, что причиной стали террористы на границах страны. По словам президента Турции, военную операцию начали из-за отказа России выполнять свои обещания по отводу формирований курдов от границы, сообщает «Утро.ру». Лаврентьев ранее призвал Турцию не допустить эскалации обстановки в Сирии. В Кремле не исключают возможность встречи Эрдогана и Асада в России, передает телеканал 360.